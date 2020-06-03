СМИ опубликовали видео с кражей обоев убитым Росгвардией уральцем

В интернете появилось видео с кражей обоев из магазина «Лео» в Екатеринбурге. Грабителя потом застрелили бойцы СОБРа во время штурма квартиры.

Видео опубликовал сайт Ura.ru. На кадрах видно, что 27-летний Владимир Таушанков сначала зашел магазин, а через какое-то время покинул торговую точку с четырьмя рулонами обоев.

Продолжение ограбления зафиксировала камера на улице. На крыльце магазина грабителю попытались помешать три человека, но Таушанков достал нож. Двое сразу же убежали, а третий человек в маске стал складывать обои. Когда к нему подошел грабитель с ножом, тот отдал ему обои, но побежал вслед, судя по всему звоня по телефону.

Таушанкова застрелили в ночь на 1 июня в квартире на улице Рассветной в Екатеринбурге. В Росгвардии рассказали, что сотрудники СОБРа открыли огонь, поскольку преступник держал в руках предмет, похожий на автоматическое оружие, направленный в их сторону. Мужчина скончался на месте.

После смерти Таушанкова Следственный комитет начал проверку.