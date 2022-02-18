СМИ опубликовали кадры обыска из квартиры политолога Соловья

Следователи в ходе обыска в квартире бывшего профессора МГИМО, политолога Валерия Соловья нашли средства связи и схемы администрирования информационных ресурсов. Все найденные улики правоохранители изъяли. Кадры обыска опубликовала газета «Известия» в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно, что у политолога забрали несколько смартфонов, электронную книгу, планшет. Также на полке среди литературы у него оказалось много книг об Адольфе Гитлере и фашизме.

Валерия Соловья увезли в московский главк Следственного Комитета в качестве свидетеля по уголовному делу, заведенному по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение человеческого достоинства». Эту информацию подтвердил представляющий интересы политолога адвокат Алексей Добрынин.

По данным СМИ, Соловья допросили по поводу публикаций в одном из Telegram-каналов, где он вел прямые эфиры с мужчиной, которого представлял бывшим генералом Службы внешней разведки. При этом сам эксперт никакого отношения к военным структурам не имеет, а работает адвокатом на Украине. Официально эта информация пока никак не подтвердилась.

Валерий Соловей известен своими конспирологическими теориями в области российской политики, которые он успешно продвигает через СМИ. На его заявления уже ссылался британский таблоид The Sun.

Соловей уже попадал в поле зрения правоохранителей. В сентябре 2020 года его задержали на несогласованном митинге в центре Москвы, который он сам организовал. Спустя несколько месяцев история с задержанием в ходе несанкционированной акции произошла в Санкт-Петербурге. Но тогда суд отправил политолога под арест на 10 суток.