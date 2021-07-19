СМИ опубликовали фото из секретной тюрьмы с крематорием под Петербургом

Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры с участка в Ленинградской области, где под землей нашли зловещий бункер. Сейчас вход туда засыпали землей.

На фотографиях видно, что на территории будто бы обычного участка стоит недостроенный дом. Выяснилось, что одна из его дверей ведет в тюремные камеры.

Ранее сообщалось, что подземную частную тюрьму с крематорием нашли во Всеволожском районе Ленинградской области. Там были нашли камеры с кроватями, унитазами и рукомойниками.

Возле дома обнаружена баня, откуда идет подземный лаз. Он ведет к глубокому колодцу с печкой. Кроме того, там есть пункт охраны, парковка, а камеры закрываются на специальные тюремные замки.

Телеканал выяснил, что данная подземная тюрьма проходила по делу об убийстве бизнесмена Бадри Шенгелии. По информации канала, собственник дома умер много лет назад. В прошлом году в бункере прошли обыски.