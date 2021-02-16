СМИ: около 40 млн рублей пропали из банковских ячеек в Москве

Из банковских ячеек Ишбанка на улице Наметкина в Москве исчезли около 40 миллионов рублей и ювелирные украшения на сумму 23 миллиона рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Накануне в полицию обратились два человека, которые сообщили, что из их банковских ячеек Ишбанка на улице Наметкина исчезли деньги. У одного пострадавшего — почти 10,5 миллиона рублей, у второго — 28,5 миллиона рублей, а также ювелирные украшения более чем на 23 миллиона рублей», — приводит агентство слова собеседника.

Источник добавил, что после этого полиция завела уголовные дела о краже. Сейчас подозреваемых в похищении денег и драгоценностей из ячеек банка ищут. Правоохранительные органы устанавливают их личности.

Несколько дней назад СМИ сообщили о пропаже более 140 миллионов рублей из хранилища банка на улице Климашкина.