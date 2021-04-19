СМИ: около 16 млн рублей похитили у Роскосмоса

В Москве возбудили два уголовных дела о хищении 15,8 миллиона рублей у Роскосмоса. Махинации производились через госконтракты на проведение летных испытаний.

В апреле 2012 года и в мае 2014 года, по сообщению источника ТАСС в правоохранительных органах, Роскосмос и госпредприятие «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ФГУП «ЦЭНКИ») заключили госконтракты на проведение летных испытаний с космическим кораблем «Союз-ТМА-М» в части комплекса работ по ротации американских членов экипажа МКС на 3,8 и 3,5 миллиарда рублей.

«Следствие считает, что неустановленные лица из руководства ракетно-космической корпорации „Энергия имени С. П. Королева“, ответственные за организацию работ по проекту МКС, вступили в преступный сговор с неустановленными должностными лицами ФГУП „ЦЭНКИ“ для хищения средств Роскосмоса», — рассказал источник агентству.

По информации ТАСС, компании заключили от имени ЦЭНКИ договоры с Центром технического перевооружения службы управления космическими полетами (ЦТП), руководителями которого были соучастники преступления, на сумму 5,3 и 11,2 миллиона рублей. Однако эти работы выполнял Центральный научно-исследовательский институт машиностроения, но подозреваемые выдали их за свои.

«Эти деньги были переведены на счет ЦТП по поддельным документам, то есть похищены у Роскосмоса. В апреле 2021 года по данным фактам возбудили два уголовных дела по части 4 статьи 159 Уголовного Кодекса РФ», — добавил собеседник агентства.