СМИ: офицеров МВД арестовали в Москве по делу о взятках на съемках фильма о Чикатило

Издание со ссылкой на материалы уголовного дела сообщило, что полицейские получили от киношников несколько взяток за перекрытие улиц рядом с местами проведения съемок. Сумма вознаграждения за услугу составила 140 тысяч рублей. Речь идет о помощи в съемках на локациях в районе Лиственничной аллеи, Кривоарбатского переулка и Театральной площади.

По данным «Ъ», трое из арестованных свою вину признали полностью. Один полицейский настаивает на невиновности.

Следователи посчитали, что, находясь на свободе, офицеры могут оказать давление на свидетелей и уничтожить доказательства по уголовному делу. Трое фигурантов дела занимают посты заместителей начальников отделов и управлений московского МВД. Один из них старший инспектор.