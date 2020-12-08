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    08 декабря 2020, 11:46

    СМИ: офицеров МВД арестовали в Москве по делу о взятках на съемках фильма о Чикатило

    Андрей Иванов

    Четырех столичных полицейских заподозрили во взятках на съемках фильма о серийном убийце Андрее Чикатило. Как пишет «Коммерсантъ», по версии следствия, они брали деньги за помощь на съемках. Некоторых офицеров отправили под домашний арест, но из органов пока не уволили.
    СМИ: офицеров МВД арестовали в Москве по делу о взятках на съемках фильма о Чикатило

    Издание со ссылкой на материалы уголовного дела сообщило, что полицейские получили от киношников несколько взяток за перекрытие улиц рядом с местами проведения съемок. Сумма вознаграждения за услугу составила 140 тысяч рублей. Речь идет о помощи в съемках на локациях в районе Лиственничной аллеи, Кривоарбатского переулка и Театральной площади.

    По данным «Ъ», трое из арестованных свою вину признали полностью. Один полицейский настаивает на невиновности.

    Следователи посчитали, что, находясь на свободе, офицеры могут оказать давление на свидетелей и уничтожить доказательства по уголовному делу. Трое фигурантов дела занимают посты заместителей начальников отделов и управлений московского МВД. Один из них старший инспектор.