СМИ: офицеров МВД арестовали в Москве по делу о взятках на съемках фильма о Чикатило
Четырех столичных полицейских заподозрили во взятках на съемках фильма о серийном убийце Андрее Чикатило. Как пишет «Коммерсантъ», по версии следствия, они брали деньги за помощь на съемках. Некоторых офицеров отправили под домашний арест, но из органов пока не уволили.
Издание со ссылкой на материалы уголовного дела сообщило, что полицейские получили от киношников несколько взяток за перекрытие улиц рядом с местами проведения съемок. Сумма вознаграждения за услугу составила 140 тысяч рублей. Речь идет о помощи в съемках на локациях в районе Лиственничной аллеи, Кривоарбатского переулка и Театральной площади.
По данным «Ъ», трое из арестованных свою вину признали полностью. Один полицейский настаивает на невиновности.
Следователи посчитали, что, находясь на свободе, офицеры могут оказать давление на свидетелей и уничтожить доказательства по уголовному делу. Трое фигурантов дела занимают посты заместителей начальников отделов и управлений московского МВД. Один из них старший инспектор.