СМИ: обыски в Среднеуральском монастыре провели для поиска келейника, подозреваемого в убийствах

Обыски в кельях Среднеуральского женского монастыря проводились для поиска подозреваемого в совершении убийств трех человек и ограблении. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило РИА «Новости».

«Там проводятся следственные действия с целью поиска отца Силуана, он же Храмов, он же Кузнецов, он же Осипов. Он три раза менял фамилию и два раза менял год рождения. <…> Он подозревается в убийстве трех человек. Причем, это было разбойное нападение. Смысл в том, что украли куртку и четыре тысячи рублей и потом их застрелили. Это было в 1999 году. Потом он с целью сокрытия начал менять свои данные. И в 2016 году он вернулся в Свердловскую область и обосновался в монастыре», — сообщил источник агентства.

По данным ТАСС, Кузнецов был келейником и одним из ближайших помощников бывшего схиигумена Сергия.

Ночью в пятницу на территории Среднеуральского монастыря появились силовики. Один из прихожан сообщил порталу E1.ru, что на территорию обители зашли около 300 силовиков. Адвокат Павел Бабиков, который представляет в суде защиту духовника Среднеуральского женского монастыря экс-схиигумена Сергия (Николая Романова), сообщил Ura.ru, что на территорию монастыря зашли около 50 сотрудников ОМОНа. Очевидцы ранее разместили в соцсети видео с кадрами визита правоохранителей.