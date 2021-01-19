СМИ: обвиняемый в педофилии покончил с собой в «Крестах»
Бывший охранник автостоянки в Санкт-Петербурге, которого обвинили в педофилии, покончил с собой в СИЗО «Кресты». Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Всего по делу о педофилии были задержаны четверо мужчин. Их обвинили в насилии, как минимум, над восьмерыми подростками из неблагополучных семей. Один из пострадавших дал показания.
«По словам подростка, его совращали также охранник и музыкант. У последнего мальчик жил два года. Кстати, охранник 25 октября покончил с собой в „Крестах“. Причина смерти — асфиксия», — рассказали в правоохранительных органах.