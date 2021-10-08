СМИ: обнаженную петербурженку нашли мертвой после бегства мужчины из квартиры с балкона

Тело голой женщины нашли в одной из квартир поселка Шушары, в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила «Фонтанка.ру» со ссылкой на ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР).

По данным СМИ, вечером 7 октября в полицию обратился житель дома № 246 по Московскому шоссе. Он рассказал, что курил на балконе второго этажа, когда заметил мужские ноги, которые свисали с балкона третьего этажа, потом незнакомец спрыгнул на газон.

«Он был несколько нетрезв, шутовски поклонился ошарашенному соседу, а потом со словами „вынужден раскланяться“ скрылся в кустах», — сказано в материале издания.

Полицейские связались с хозяином квартиры на третьем этаже — 26-летним жителем Петербурга. Он заявил, что его нет дома, зато в квартире должна находиться его жена, которая долгое время не берет трубку.

Сотрудники МЧС открыли дверь в квартиру петербуржца, в одной из комнат было найдено тело его 26-летней супруги. По предварительным данным, в помещении обнаружили алкоголь, а на теле женщины — следы удушения. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного дела.