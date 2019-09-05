СМИ: новый «лимонадный отравитель» начал орудовать в Москве

Грабитель, который травит прохожих газировкой со снотворным, снова появился в столице. В июне московская полиция обезвредила преступника, который применял точно такую же схему.

Как сообщил телеканал РЕН ТВ, 4 сентября в полицию обратился мужчина, который рассказал, что стал жертвой «лимонадного отравителя» в Сосновском парке столицы. По данным пострадавшего, к нему подсел незнакомец, у которого с собой была бутылка колы.

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Так как на улице было жарко, он попросил попить и через некоторое время почувствовал слабость и заснул.

Очнувшись, мужчина понял, что его разули в прямом смысле слова: на ногах не было кроссовок, а из карманов исчезли телефон, наличные и банковские карты. По предварительным данным, ущерб составил 40 тысяч рублей.

В июне 2019 года полиция задержала Мурата Сабанова, который таким способом ограбил нескольких прохожих в центре Москвы. Во время обыска его комнаты в хостеле в Басманном районе, следователи нашли пакетики с белым порошком.

Позже экспертиза установила, что в них находились лекарственные средства: феназепам и клозапин, а также трамадол.