СМИ: неизвестный с ножом напал на композитора Колкера в Петербурге

Заслуженный деятель искусств России, композитор Александр Колкер пострадал от рук неизвестного мужчины, который напал на него в лифте подъезда его дома. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

В сообщении говорится, что нападение произошло в доме в районе Черной Речки в Санкт-Петербурге. Злоумышленник вошел с композиторов в лифт, где начал душить, а после ударил ножом. Пострадавший 88-летний Колкер вызвал полицию. От госпитализации он отказался.

В пресс-службе главка МВД Северной столицы «360» сообщили, что сообщение о нападении на 88-летнего мужчину в Приморском районе полицейские получили днем в воскресенье, 20 февраля.

«В лифте дома 61 по набережной Черной речки 88-летнему мужчине нанесли ножевое ранение. От госпитализации мужчина отказался», — заявили в пресс-службе. Там отметили, что пострадавший добавил, что нападение произошло около полудня. Сейчас правоохранители ищут напавшего злоумышленника. В ведомстве не уточнили имени пострадавшего мужчины.

Александр Колкер — автор музыки к песням «Парень с Петроградской стороны», «Стоят девчонки», «Туман», «Карелия». Также его композиции можно услышать в фильмах «Труффальдино из Бергамо», «Трое в лодке, не считая собаки» и других.