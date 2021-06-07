СМИ: неизвестные подожгли иностранца в Ленинградской области

Неизвестные под Санкт-Петербургом облили мигранта бензином, а затем подожгли. Пострадавшего доставили в больницу, он находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Утром в больницу в тяжелом состоянии был доставлен 42-летний гражданин среднеазиатского государства», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что мужчину привезли на машине из садоводства «Рехколово», которое находится у поселка Ольховка в Пушкинском районе. Пострадавший, по данным источника, рассказал, что неизвестные облили его бензином, а затем подожгли у одного из домов в поселке Александровское города Пушкин. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного дела.