СМИ: неизвестные избили сына Михаила Жванецкого

Компания парней избила Дмитрия Жванецкого рядом с одним из столичных ресторанов. Конфликт завязался после того, как сын известного сатирика заступился за девушку.

Как пишет РЕН ТВ, драка произошла в Москве у ресторана «Цыцыла». Жванецкий был недалеко от заведения вместе с приятелем. Молодые люди решили вступиться за девушку из-за чего возник конфликт, переросший в драку.

После случившегося Дмитрий обратился за помощью врачей. По информации Telegram-канала Mash, сын Михаила Жванецкого получил травму ноги. У его приятеля Филиппа Гинзбурга обнаружили перелом носа и гематомы головы. Так же канал уточняет, что друзья отдыхали в ресторане, а затем направились в караоке.

Дмитрий — третий ребенок Михаила Жванецкого. В 1991 году сатирик женился на Наталье Суровой, а через четыре года у пары родился сын.