СМИ назвали возможный мотив убийства полицейским девочки под Самарой

Полицейский, которого подозревают в убийстве 15-летней девочки, мог расправиться с ней, чтобы скрыть следы преступления. По предварительным данным, он сперва сбил ее на машине, а затем ударил ножом, чтобы оставить в тайне факт ДТП.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, подозреваемый сбил девушку на автомобиле, после чего решил скрыть факт ДТП и нанес ей удары ножом. Сейчас это основная версия убийства», — сказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что девочка жила в поселке Петра Дубрава Волжского района Самарской области вместе с отцом. Она ходила в местную школу. Тело школьницы нашли вечером 29 июля в районе жилого дома с признаками насильственной смерти. В СК уточнили, что речь идет о множественных телесных повреждениях.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». В преступлении подозревают сотрудника полиции — его задержали. ГУ МВД назначило служебную проверку. Ход расследования взял на контроль прокурор Самарской области Сергей Берижицкий.