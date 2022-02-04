Муж расправился с победительницей конкурса «Мисс Кузбасс — 2010» Ксенией Сапожковой во время семейного конфликта. После убийства супруг вывез тело в лес и закопал. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на собственный источник.

Во время допроса мужчина рассказал следователям все обстоятельства совершенного им преступления и сам показал место, где закопал тело жены. Родственники убитой женщины не верят в его виновность.

Московский главк Следственного Комитета в пятницу, 5 февраля, впервые официально прокомментировал убийство Ксении Сапожковой. Ведомство сообщило, что тело женщины нашли в лесополосе в Новой Москве.

По данным Telegram-канала «112», место, где Попов спрятал труп находится недалеко от жилищного комплекса, где он жил вместе с женой. Рядом находится санаторий. Тело жены он не расчленял.

По данным следствия, в январе этого года мужчина обратился с заявлением в полицию о пропаже жены. Он заявил, что супруга уехала в неизвестном направлении в прошлом августе. С тех пор на связь она выходила только через социальные сети, утверждая, что отдыхает за границей. Но после того, как она перестала присылать сообщения он забеспокоился.

В ходе предварительного расследования криминалисты выяснили, что женщина с представленными анкетными данными из России не выезжала. В ходе допроса мужчина признался, что убил жену и дал показания.

СМИ сообщили, что страницы в социальных сетях от имени жены вел сам Александр Попов. Он же отвечал на сообщения друзей и родственников. После появилась информация, что он признался в убийстве, расчленил тело и выбросил в реку Десна, которая протекает рядом с их домом. Но в ходе поисков тела не нашли, а подозреваемый стал отрицать вину.

По ходатайству следователей Щербинский районный суд Москвы отправил подозреваемого в убийстве в СИЗО до 25 марта.