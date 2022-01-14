СМИ назвали причину смерти подростка в Бийске, который вместе с сестрой курил вейп

Результаты экспертизы показали, что подростки из Бийске отравились угарным газом, а не дымом от вейпа. Один из них погиб. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, одна из пострадавших девушек рано утром затопила печь в доме, но не открыла заслонку. Дым стал распространятся в помещении, из-за отравления угарным газом 12-летний мальчик скончался, его старшая сестра и ее подруга оказались в больнице.

Случай произошел 10 января. Брат со своей 18-летний сестрой пришел в госте к ее 18-летней подруге. Подростки курили электронную сигарету. Ранее сообщалась, что именно она привела к отравлению. Бездыханного внука, а также внучку и ее приятельницу обнаружила бабушка. Девушки были без сознания.

Семья, в которой рос мальчик и его старшая сестра, полная. Родители не стояли на учете, глава семейства работает водителем. Источники «360» рассказали, что школьник был душой компании, любил видеоигры.

Следователи продолжают разбираться в обстоятельствах случившегося.