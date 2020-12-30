СМИ: настоятеля и звонаря российского храма заподозрили в растлении 53 мальчиков

Издание утверждает, что за 12 лет 40-летний Юрий Абрамов и 27-летний Сергей Моос из села Амурзет растлили 53 мальчиков в возрасте от 12 до 16 лет. Однако официальное подтверждение этой информации пока нигде не опубликовано.

По данным Telegram-канала Baza, церковных служителей задержали на границе России и Китая в прошлом году. До сегодняшнего дня сотрудники правоохранительных органов расследовали дело, собирали информацию. В отношении настоятеля и звонаря храма возбудили почти 20 уголовных дел, 16 из них — о растлении детей.

Как узнали правоохранители, Абрамов давно работал с послушниками. Несколько эпизодов датированы 2007 годом. Один случай произошел в Китае, куда Абрамов отправлялся с детьми.