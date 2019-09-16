СМИ: насильник 4 дня держал в заточении московскую школьницу

По телеканала, происшествие случилось на 1-й Новокузьминской улице на востоке столицы. Педофилу удалось заманить девочку к себе в квартиру, где он ее запер.

Азиат-педофил избил и изнасиловал несовершеннолетнюю в Петербурге Подробнее

Школьница попросила ее отпустить, но после этого преступник избил заложницу и несколько раз изнасиловал, утверждает РЕН. Взаперти жертва насильника провела четыре дня.

Как сообщил телеканал, педофил уже задержан. Им оказался 32-летний ранее судимый за разбой уроженец Магнитогорска.

Более подробной информации о происшествии пока нет.