СМИ: насильник 4 дня держал в заточении московскую школьницу
Уроженец Магнитогорска заманил московскую школьницу к себе в квартиру, избил и несколько раз изнасиловал. Вырваться на свободу девочка смогла лишь через четыре дня, сообщил «РЕН ТВ»
По телеканала, происшествие случилось на 1-й Новокузьминской улице на востоке столицы. Педофилу удалось заманить девочку к себе в квартиру, где он ее запер.
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Школьница попросила ее отпустить, но после этого преступник избил заложницу и несколько раз изнасиловал, утверждает РЕН. Взаперти жертва насильника провела четыре дня.
Как сообщил телеканал, педофил уже задержан. Им оказался 32-летний ранее судимый за разбой уроженец Магнитогорска.
Более подробной информации о происшествии пока нет.