СМИ написали об обысках в зданиях сибирского РАН

«Речь идет об Эдуарде Скубневском. Мера пресечения ему не избрана, он находится на свободе», — заявил он.

По информации СМИ новосибирского Академгородка, 18 ноября в зданиях СО РАН начались обыски. По неподтвержденным данным, открыто уголовное дело о незаконной приватизации коттеджа, где живут члены семьи экс-председателя Сибирского отделения Российской Академии наук.

Источники сообщили, что коттедж пять лет назад отдали в пользование тогда еще председателю СО РАН Александру Асееву по договору соцнайма. Позже здание приватизировали на имя его дочери. Изначально коттедж являлся государственным имуществом. Стоимость дома — 70 миллионов рублей. По данным издания, экс-управделами СО РАН подписывал этот договор.

Александр Асеев был председателем СО РАН с 2008 по 2017 год.