СМИ написали об аресте бывшего вице-губернатора Сахалинской области

Бывший заместитель губернатора Сахалинской области Дмитрия Федечкина помещен под арест на два месяца по уголовному делу о растрате. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой в правоохранительных органах региона.

«Он (Дмитрий Федечкин — прим. ред.) арестован на два месяца», — рассказал собеседник агентства.

В отношении Федечкина открыто уголовное дело по статье УК РФ «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному». Максимальное наказание по этой статье — до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Дмитрий Федечкин переехал из Челябинска в Сахалинскую область в 2020 году. Там он возглавил медиахолдинг регионального правительства — издательский дом «Губернские ведомости». Позже по решению губернатора Валерия Лимаренко стал его заместителем по работе со СМИ. Ранее в правительстве такой должности не существовало.

Доследственная проверка началась в отношении Федечкина зимой 2021 года. Речь шла о растрате бюджетных средств в «Губернских ведомостях». Однако уголовного дела тогда не заводили. В начале июня Федечкин покинул пост замгубернатора области по собственному желанию. Он заявил, что намерен защищать свое честное имя. В Челябинской области Федечкин был пресс-секретарем губернатора.