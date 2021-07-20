СМИ написали, что мать из Бурятии отрезала дочери пальцы. Врачи диагностировали у ребенка открытый перелом

СМИ написали, что восьмилетняя девочка оказалась в больнице Улан-Удэ с отрезанными пальцами. Якобы мать отрезала дочери пальцы за шалость, но просила врать о травме. Источник «360» сообщил, что у школьницы все пальцы на месте, однако у нее диагностирован открытый перелом.

«Девочка поступила в больницу с открытым переломом ногтевой фаланги третьего пальца. Якобы причинена рана супругой опекуна девочки», — сказал источник.

Он добавил, что так женщина якобы пыталась напугать ребенка.

«Пальцы не отрезаны, пальцы на месте», — подчеркнул собеседник «360».

Правоохранительные органы разбираются в ситуации.

Издание «Ариг Ус» ранее привело рассказ одного из пациентов, который лежал с девочкой.

«И она [мать] говорит одной из сестер: „Неси едовой нож, сейчас я буду рубить ей пальцы“. С первого раза не получилось, со второго — не получилось, с третьего — махнула и попала по двум пальцам. Наказала ей строго-настрого не говорить, что это мама, что она ей отрезала, отрубила пальцы», — заявил собеседник издания.

По его словам, мать сказала пострадавшей врать про то, что травма получена на улице. Девочка боится возвращаться домой. Она опасается, что мать ее побьет.

Школьницу прооперировали, ее здоровью ничего не угрожает. Врачи, по данным издания, заметили на теле девочки синяки.

Ребенок живет в семье, где двое родных детей и трое приемных. Пресс-секретарь минсоцзащиты Бурятии Мария Ивайловская заявила, что по факту случившегося пройдет внеплановая проверка. По ее итогам будет решаться вопрос о дальнейшей судьбе детей.