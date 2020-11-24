СМИ: налоговиков из Самары заподозрили в создании ОПГ для ухода от НДС

Уклонением от уплаты НДС пользовались крупные компании и подрядчики государственных корпораций, пишет РБК со ссылкой на источник в центральном аппарате СК. Следователи завели уголовное дело о превышении должностных полномочий, по которому виновным может грозить до четырех лет заключения.

По словам собеседника из налоговой службы, правоохранители осмотрели межрайонную инспекцию №2 по Самарской области. Кроме того, следователи работали в компаниях, предоставляющих юридические услуги по уходу от налогов. По установленным эпизодам, деятельность ОПГ помогла уклониться от уплаты НДС на сумму 4,4 миллиарда рублей.

Всего в мошенническую схему входило 430 юридических лиц. Выйти на преступников смогли сотрудники межрайонной инспекции. Они использовали поддельную доверенность компании, а предоставленные в налоговую декларации содержали недостоверные данные.