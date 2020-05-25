СМИ: найденную в мусорном баке кубинку задушили во время оргии

По данным издания, 22-летняя Моралес Фернандес Лоурен работала в частной компании, которая на время введенных ограничений закрылась. Во время самоизоляции девушка познакомилась в социальной сети с неизвестным мужчиной, который пригласил ее в гости.

19 мая она поехала на встречу. Несколько дней она присылала SMS своей соседке, в которых рассказывала о своей жизни в гостях. 22 мая на телефон начали приходить странные сообщения, в которых неизвестный на ломаном испанском потребовал выкуп за жизнь кубинки. В подтверждение своих слов он начал присылать фотографии связанной девушки.

Соседка обратилась в полицию. Когда правоохранители ворвались в квартиру, там находилась 20-летняя хозяйка жилья и ее друг. Оба были под наркотиками. Сначала они заявили, что кубинка давно ушла из квартиры. Однако после они признались, что задушили ее, а труп выкинули в мусорный бак.

Следователи не исключили, что в квартире была сексуальная оргия под наркотиками. В ходе игрищ партнеры девушки перестарались и задушили ее. Просто так оставлять это дело они не захотели и решили еще и получить денег от соседки убитой.

Ранее жильцы дома в беседе с «360» рассказали, что задержанный по подозрению в убийстве девушки молодой человек вел себя неадекватно и находился под наркотиками. Следственные действия в доме и во дворе продолжались до глубокой ночи.