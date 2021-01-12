СМИ: начальницу ЗАГСа заподозрили во взяточничестве в Челябинской области
В Копейске (Челябинская область) задержали начальницу отдела ЗАГС, которую заподозрили в получении взятки. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
По данным информагентства, операцию по задержанию осуществили сотрудники регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.
«Речь идет о присвоении части премий сотрудникам в обмен на продвижение по службе», — уточнил инсайдер.
В пресс-службе профильных ведомств от комментариев воздержались. Возбуждено уголовное дело.