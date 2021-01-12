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    12 января 2021, 21:49

    СМИ: начальницу ЗАГСа заподозрили во взяточничестве в Челябинской области

    Артур Блянихов

    В Копейске (Челябинская область) задержали начальницу отдела ЗАГС, которую заподозрили в получении взятки. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

    По данным информагентства, операцию по задержанию осуществили сотрудники регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.

    «Речь идет о присвоении части премий сотрудникам в обмен на продвижение по службе», — уточнил инсайдер.

    В пресс-службе профильных ведомств от комментариев воздержались. Возбуждено уголовное дело.