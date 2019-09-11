СМИ: начальник полиции поселка в Красноярском крае найден мертвым
Начальник отдела полиции № 1 поселка Краснокаменск на юге Красноярского края найден мертвым. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Вероятно, речь идет о 42-летнем Александре Куралеве, добавил сайт «МК».
«Начальник полиции поселка Краснокаменск найден мертвым», — подтвердил источник. По его сведениям, предварительной причиной смерти назван суицид.
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В краевом МВД факт смерти сотрудника подтвердили. Причину называть не стали.
«По факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства и причины. Проверку также проводит управление СК по Хакасии», — сообщили в пресс-службе МВД Красноярского края.
По сведениям СМИ, полиция взялась за расследование массовых возгораний леса в Курагинском районе. Из-за этого на правоохранителей оказывалось давление со стороны «черных лесорубов». По другой информации, погибший начальник полиции страдал от тяжелого заболевания.