  • СМИ: начальник полиции поселка в Красноярском крае найден мертвым

    11 сентября 2019, 10:12

    Алексей Сахаров

    Начальник отдела полиции № 1 поселка Краснокаменск на юге Красноярского края найден мертвым. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Вероятно, речь идет о 42-летнем Александре Куралеве, добавил сайт «МК».

    «Начальник полиции поселка Краснокаменск найден мертвым», — подтвердил источник. По его сведениям, предварительной причиной смерти назван суицид.

    Сотрудник якутской колонии покончил с собой на службе

    Подробнее

    В краевом МВД факт смерти сотрудника подтвердили. Причину называть не стали.

    «По факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства и причины. Проверку также проводит управление СК по Хакасии», — сообщили в пресс-службе МВД Красноярского края.

    По сведениям СМИ, полиция взялась за расследование массовых возгораний леса в Курагинском районе. Из-за этого на правоохранителей оказывалось давление со стороны «черных лесорубов». По другой информации, погибший начальник полиции страдал от тяжелого заболевания.