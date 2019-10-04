  • «Нам сейчас не до вас, у нас стреляют»: на завод «Кубанские деликатесы» напали рейдеры

    04 октября 2019, 10:40

    Александра Ломейко, Иван Степанов

    Неизвестные пытались устроить рейдерский захват завода «Кубанские деликатесы» в Славянске-на-Кубани. На территорию предприятия ворвались восемь вооруженных людей. Есть раненые.
    «Нам сейчас не до вас, у нас стреляют»: на завод «Кубанские деликатесы» напали рейдеры

    В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю «360» рассказали, что распространенные в СМИ сообщения на данный момент проверяют.

    «Информация уточняется», — отметили в ведомстве.

    «Интерфакс» дозвонился до приемной директора завода, там информацию о ЧП подтвердили. «Нам сейчас не до вас, у нас стреляют», — сообщил сотрудник.

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    Захватчики, по словам источника «Интерфакса», расстреляли двоих охранников и пытались взять завод под контроль.

    Пострадавших госпитализировали с пулевыми ранениями, одному из них угодили в голову. Подробности об их состоянии не приводятся.

    Пришедшие на завод сначала попытались захватить заложников. Позже они отпустили находившихся внутри людей и сами забаррикадировались на предприятии. С группой ведут переговоры.

    Завод основали в 2003 году в Славянске-на-Кубани. Он занимается консервированием фруктов и овощей.