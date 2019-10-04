«Нам сейчас не до вас, у нас стреляют»: на завод «Кубанские деликатесы» напали рейдеры

Неизвестные пытались устроить рейдерский захват завода «Кубанские деликатесы» в Славянске-на-Кубани. На территорию предприятия ворвались восемь вооруженных людей. Есть раненые.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю «360» рассказали, что распространенные в СМИ сообщения на данный момент проверяют.

«Информация уточняется», — отметили в ведомстве.

«Интерфакс» дозвонился до приемной директора завода, там информацию о ЧП подтвердили. «Нам сейчас не до вас, у нас стреляют», — сообщил сотрудник.

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Захватчики, по словам источника «Интерфакса», расстреляли двоих охранников и пытались взять завод под контроль.

Пострадавших госпитализировали с пулевыми ранениями, одному из них угодили в голову. Подробности об их состоянии не приводятся.

Пришедшие на завод сначала попытались захватить заложников. Позже они отпустили находившихся внутри людей и сами забаррикадировались на предприятии. С группой ведут переговоры.

Завод основали в 2003 году в Славянске-на-Кубани. Он занимается консервированием фруктов и овощей.