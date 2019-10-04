«Нам сейчас не до вас, у нас стреляют»: на завод «Кубанские деликатесы» напали рейдеры
В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю «360» рассказали, что распространенные в СМИ сообщения на данный момент проверяют.
«Информация уточняется», — отметили в ведомстве.
«Интерфакс» дозвонился до приемной директора завода, там информацию о ЧП подтвердили. «Нам сейчас не до вас, у нас стреляют», — сообщил сотрудник.
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Захватчики, по словам источника «Интерфакса», расстреляли двоих охранников и пытались взять завод под контроль.
Пострадавших госпитализировали с пулевыми ранениями, одному из них угодили в голову. Подробности об их состоянии не приводятся.
Пришедшие на завод сначала попытались захватить заложников. Позже они отпустили находившихся внутри людей и сами забаррикадировались на предприятии. С группой ведут переговоры.
Завод основали в 2003 году в Славянске-на-Кубани. Он занимается консервированием фруктов и овощей.