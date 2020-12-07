СМИ: на юге Москвы обнаружили труп 101-летнего ветерана

«Труп Северинова нашли под окнами одного из домов на Большой Черемушкинской улице. По предварительным данным, он покончил с собой», — заявил собеседник агентства.

По его словам, незадолго до смерти пожилой мужчина заразился коронавирусом. В беседе с родными он в последние месяцы говорил о суициде.

Северинов служил в Воздушно-десантных войсках и был командиром пулеметного отделения. Его в составе 350-го гвардейского стрелкового полка в 1944 году перебросили в Восточную Европу. Он участвовал в освобождении Венгрии и Австрии. Ветеран получил ордена Красной Звезды и Отечественной войны, медали «За отвагу», «За взятие Вены», «За освобождение Будапешта», «За освобождение Праги», «За Победу над Германией».

После войны Северинов некоторое время занимал пост директора предприятия «Фотон», на пенсию вышел в 1997 году. Год назад член Совета Федерации Франц Клинцевич и генерал-майор полиции Владимир Михалевич поздравили ветерана со столетним юбилеем.