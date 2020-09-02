СМИ: на избитого актера Шлыкова подали заявление в полицию

«В полицию с заявлением обратились оба участника драки в подъезде дома на Комсомольском проспекте: артист Юрий Шлыков и его оппонент. Причины и обстоятельства конфликта устанавливаются», — рассказал собеседник агентства.

Представители ГУ МВД России по Москве подтвердили, что получили заявления от участников драки в центре города. Их опросили, сейчас ведется проверка. Уточняется, что мужчины отказались от госпитализации.

Конфликт произошел вечером 1 сентября. По словам соседки актера, он гулял с собакой и увидел подъезжающий фургон с мебелью. Он попросил грузчиков быть аккуратнее и не оставлять мусор. Это замечание не понравилось одному из мужчин, и завязалась драка.

«Я влезла, начала кричать: „Хватит, ребята, хватит!“ У нашего артиста вся куртка в крови, у того губа была немножко разбита. Дальше он его просто бил ногами. <…> Кровь там летела», — рассказала женщина.

Она отметила, что второй мужчина, сидевший в машине, в потасовке не участвовал.

Шлыков известен по сериалам «Вольф Мессинг: видевший сквозь время», «Журов», «Марьина роща». Он играет на сцене театра имени Вахтангова.