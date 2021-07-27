СМИ: МВД возбудило уголовное дело о хищениях в Центре подготовки космонавтов

МВД открыто уголовное дело о хищениях в Центре подготовки космонавтов. Ущерб оценивается в один миллион 376 тысяч рублей. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники.

По данным СМИ, преступление было совершено еще в октябре 2012 года. Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина заключил договор с компанией «Спецстройсервис» на реконструкцию тренажерно-испытательной базы, но работы так и не были выполнены.

Подозреваемые пока не установлены. Согласно законам, за мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения, преступникам грозит до 10 лет лишения свободы.

В начале июля в Татарстане перед судом предстанет 31-летний директор фирмы, которого обвинили в хищении 1,3 миллиона рублей. По данным СМИ, мужчина в 2017–2018 годах взял на себя обязательства по починке дорог в шести сельских поселениях, были заключены муниципальные контракты. Вину обвиняемый признал частично. Уголовное дело передано в суд.