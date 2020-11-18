СМИ: мужчину с пистолетом и складом боеприпасов на работе задержали в Гатчине

Уточняется, что во вторник, 17 ноября, на улице Солодухина полиция задержала мужчину 1985 года рождения. При досмотре у него нашли предмет, похожий на пистолет марки Astra испанского производства. На оружии не было маркировки и номера.

На неофициальном месте работы жителя Ленобласти обнаружили и изъяли пять патронов со следами коррозии длинной 3,5 сантиметра и 30 патронов со следами коррозии с маркировкой 38–40.

Помимо прочего, в месте обыска нашли две обоймы с патронами с маркировкой 38–40, по пять штук в каждой. Кроме боеприпасов там хранилось ружье без номера и маркировки.