СМИ: мужчину с пистолетом и складом боеприпасов на работе задержали в Гатчине
Мужчину с пистолетом задержали в Гатчине. У него на работе нашли склад боеприпасов, пишет ИА «Невские новости» со ссылкой на источник.
Уточняется, что во вторник, 17 ноября, на улице Солодухина полиция задержала мужчину 1985 года рождения. При досмотре у него нашли предмет, похожий на пистолет марки Astra испанского производства. На оружии не было маркировки и номера.
На неофициальном месте работы жителя Ленобласти обнаружили и изъяли пять патронов со следами коррозии длинной 3,5 сантиметра и 30 патронов со следами коррозии с маркировкой 38–40.
Помимо прочего, в месте обыска нашли две обоймы с патронами с маркировкой 38–40, по пять штук в каждой. Кроме боеприпасов там хранилось ружье без номера и маркировки.