СМИ: мужчину похитили прямо из квартиры в Ленобласти
Заявление о похищении мужчины поступило в правоохранительные органы в Колпино. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на источник.
В коммунальную квартиру, где проживает похищенный, пришли двое неизвестных. Они забрали паспорт мужчины и вместе с ним покинули жилье. Где он сейчас находится — никто не знает.
С заявлением в полицию обратилась мать мужчины. Правоохранители посмотрели записи с подъездной камеры видеонаблюдения и теперь ищут злоумышленников.