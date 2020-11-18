СМИ: мужчину похитили прямо из квартиры в Ленобласти

В коммунальную квартиру, где проживает похищенный, пришли двое неизвестных. Они забрали паспорт мужчины и вместе с ним покинули жилье. Где он сейчас находится — никто не знает.

С заявлением в полицию обратилась мать мужчины. Правоохранители посмотрели записи с подъездной камеры видеонаблюдения и теперь ищут злоумышленников.