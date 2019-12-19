СМИ: мужчину избили полицейские, перепутав его с однофамильцем

Началась история с того, что мужчина потерял мобильный. У него было предположение, что телефон украли. С этой проблемой сахалинец отправился в отделение полиции. Дежурный отправил заявителя к следователям на второй этаж, но те, услышав фамилию мужчины, набросились на него и стали жестоко избивать, написало издание со слов мужчины.

«Били руками и ногами, по голове, в грудь, садились на меня и душили. Я не мог понять, что они хотят, мне не давали сказать. Потом из их разговоров я понял, что они перепутали меня с моим однофамильцем, который у них в розыске за какой-то дебош. Избивали меня минут 30-40, а потом решили сравнить данные по паспорту, и оказалось, что я другой человек. Тогда меня отпустили», — рассказал пострадавший.

По его словам, он отправился к врачам, зафиксировал побои. У мужчины диагностировали многочисленные ушибы, закрытая черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Избитый пожаловался в прокуратуру, откуда его направили в Следственный комитет.

«После того, как я написал заявление, мне позвонили и пригласили на встречу. На ней было двое из тех людей. Они сказали, что если я не заберу заявление, то на меня „повесят“ уголовное дело за угрозы какой-то семье. Я впервые о ней слышу, не судим, никогда не привлекался. Наш разговор я записал на диктофон», — заявил избитый.

Потерянный телефон быстро нашелся. Трубку вернули на следующий день.

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