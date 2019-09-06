СМИ: мужчина впал в кому после конфликта с сотрудником «Пятерочки»

Сотрудник супермаркета на севере Москвы предотвратил кражу. Однако теперь его могут привлечь к уголовной ответственности. Дело в том, что он проломил череп вору. Мужчина находится в коме.

Посетитель ТЦ в Москве набросился с ножом на сотрудника после замечания Подробнее Случай произошел вечером 4 сентября в магазине на улице Дубнинская. Администратор зала «Пятерочки» вступил в конфликт с мужчиной, который попытался украсть бутылку водки. Сотрудник магазина нанес посетителю «телесные повреждения». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Мужчину госпитализировали. Позже в больнице уточнили, что у неизвестного оказались проломленными свод и основание черепа, он впал в кому. В отношении сотрудника супермаркета возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Полиция задержала администратора магазина.