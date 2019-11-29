СМИ: москвичка попыталась продать младенца за 150 тысяч рублей

Одна из жительниц Москвы пыталась продать своего новорожденного ребенка семейной паре. За младенца она попросила 150 тысяч рублей. Правоохранители пресекли сделку и задержали трех преступников.

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Как пишет телеканал РЕН, новоиспеченной матери 22 года. Она изначально была не намерена растить и воспитывать ребенка, поэтому договорилась с семейной парой о продаже.

Сотрудники полиции вычислили участников сделки и задержались их 27 ноября. Ребенка забрали и отправили в больницу под присмотр врачей.

Сейчас правоохранители выясняют все детали и обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело.