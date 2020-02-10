СМИ: мошенники украли 3 млн рублей при помощи купюр «банка приколов»

Неожиданный ход придумали воры из Красноярска. Они украли миллионы, пополнив свои счета через банкомат фальшивыми деньгами. Но следователи все равно поймали мошенников.

Как написала газета «Коммерсант» хитроумная кража произошла еще 12 октября 2018 года. Преступники в четырех банкоматах Сбербанка в Красноярске пополнили счета «билетами банка Сувенир». Речь идет о деньгах номиналом в пять тысяч «дублей». В итоге банк лишился трех миллионов рублей.

Сообщники мошенников сразу же сняли средства, но будучи в другом город — Кургане. Он находится в двух тысячах километрах от Красноярска. На эту операцию обратила внимание система информбезопасности Красноярского отделения ПАО «Сбербанк России». Красноярские банкоматы вскрыли и нашли там ненастоящие деньги.

Чтобы понять, как такое могло произойти, пришлось провести экспертизу. Она показала, что на каждую фальшивую купюру воры наклеили металлизированную защитную полосу. Поэтому деньги не показались банкоматам подозрительными. Сейчас исполнители ограбления задержаны, но организаторов взять не удалось. Тем временем другие мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов и карт россиян.