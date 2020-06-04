СМИ: мошенники под видом сотрудников банка обокрали актера из «Глухаря»

По данным сайта «Утро.ру», актер обратился в полицию. Жариков рассказал, что «ему позвонила неизвестная, представилась сотрудницей банка и сообщила о неких сомнительных операциях на счете», «после чего перевела звонок якобы на службу безопасности банка».

В итоге актер после двух часов разговоров с мошенниками согласился перевести деньги на якобы резервный счет банка. В итоге он перевел 145 тысяч рублей.

Позже Жариков понял, что его обманули и обратился в полицию. Правоохранители проводят проверки по данному инциденту.