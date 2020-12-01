СМИ: модель журнала Vogue зарезала мужа в петербургской квартире

По данным издания, Лилия вместе с супругом Сергеем Поповым приехала в Петербург на выходные. Они остановились в съемной квартире, которую снимали посуточно.

Конфликт между парой возник, когда Попов привел туда девушку и стал с ней открыто флиртовать на глазах у жены. Модели это не понравилась, но чтобы не разжигать скандал, она ушла на кухню готовить.

Однако Сергей рассчитывал окончательно вывести жену из себя. Он пришел на кухню и начал бить супругу. Однако у Лилии в руках оказался нож. Она, по данным Mash, сделала единственный удар и попала мужу прямо в сердце. После случившегося женщина сама вызвала скорую помощь, но врачи оказались бессильны.

Судакова написала явку с повинной. Открыто дело о причинении тяжких телесных повреждений, которые повлекли смерть по неосторожности. Максимальный срок по этой статье — до 15 лет тюрьмы.