СМИ: многомиллионные банковские счета Абызова арестовали

На банковские счета экс-министра Михаила Абызова наложили обеспечительный арест. Их обнаружили благодаря совместной работе следствия, оперативных служб и вовремя полученным данным из зарубежных и российских банков.

Суммы на найденных счетах бывшего министра по вопросам Открытого правительства многомиллионные, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Многомиллионные активы <…> были получены в ходе преступных действий Абызова и его сообщников», — подчеркнул собеседник агентства.

Как уточнили в Басманном суде Москвы, ходатайство СК на наложение ареста удовлетворено на денежные средства в разной валюте. Они находятся на счетах нескольких компаний, открытых в ПАО «Совкомбанк».

Речь идет, уточнил «Царьград», о предприятиях «Беста Холдингс Лимитед» и «Алинор Инвестментс Лимитед». Деньги арестовали у «Куллен Холдингс Лимитед», «Лисенто Инвестментс Лтд», «Вантросо Трейдинг Лтд».

Принятое районным судом постановление признали законным в Мосгорсуде. Точный размер арестованного имущества не называется.

Михаила Абызова арестовали в 2019 году, обвинив в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и отмывании денег в особо крупном размере. Экс-министру также вменяют мошенничество и незаконную предпринимательскую деятельность.