СМИ: Михаила Меня не собираются помещать в СИЗО

По словам собеседника агентства, Мень доставлен в изолятор временного содержания столичного главка МВД. 19 ноября «следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде запрета определенных действий», уточнил он.

По данным источника РИА «Новости» в правоохранительных органах, Мень «после допроса задержан на 48 часов».

Днем 18 ноября Совет Федерации единогласно разрешил задержать чиновника и привлечь его в качестве обвиняемого по уголовному делу.

Следственный комитет обвиняет Меня в хищении 700 миллионов рублей. По версии следствия, деньги были похищены в 2011 году, когда Мень руководил Ивановской областью. Это были займы, выданные компании «Ивановский бройлер», которые «на следующий день [после выдачи] были похищены преступной группой», заявили в СК. Меня называют организатором этой преступной группы.

Ранее обвинение по делу было выдвинуто бывшему замглавы правительства Ивановской области Павлу Конькову и директору «Ивановского бройлера» Дмитрию Гришину.

Мень вину отрицает.