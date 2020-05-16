СМИ: метро, роддома и больницы Москвы «заминировали»

«Поступили сообщения с угрозой взрыва на всех станциях метрополитена, в инфекционных больницах и родительных домах», — рассказал источник агентства.

По его словам, все объекты продолжают работать в штатном режиме. Правоохранители проверяют информацию от неизвестных злоумышленников.

Кроме того, пришло анонимное сообщение о «минировании» аэропорта Домодедово, сообщил «360» источник в экстренных службах.

Ни на одном из объектов москвичей не эвакуируют.

Ранее злоумышленники «заминировали» Центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. На место выезжали столичные экстренные службы. Однако угроза взрыва не подтвердилась. А 9 мая правоохранители узнали о возможном минировании городской клинической больницы в поселке Коммунарка, где принимают пациентов с коронавирусной инфекцией.