    16 мая 2020, 15:40

    СМИ: метро, роддома и больницы Москвы «заминировали»

    Алена Макаренко

    Неизвестные «заминировали» в Москве все станции метрополитена, родильные дома и инфекционные больницы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
    СМИ: метро, роддома и больницы Москвы «заминировали»

    «Поступили сообщения с угрозой взрыва на всех станциях метрополитена, в инфекционных больницах и родительных домах», — рассказал источник агентства.

    По его словам, все объекты продолжают работать в штатном режиме. Правоохранители проверяют информацию от неизвестных злоумышленников.

    Кроме того, пришло анонимное сообщение о «минировании» аэропорта Домодедово, сообщил «360» источник в экстренных службах.

    Ни на одном из объектов москвичей не эвакуируют.

    Ранее злоумышленники «заминировали» Центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. На место выезжали столичные экстренные службы. Однако угроза взрыва не подтвердилась. А 9 мая правоохранители узнали о возможном минировании городской клинической больницы в поселке Коммунарка, где принимают пациентов с коронавирусной инфекцией.