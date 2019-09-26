СМИ: мертвеца с игрушкой во рту нашли в Ленобласти

Тело мужчины обнаружили 25 сентября в частном доме в СНТ «Молодежный» в Киришском районе Ленинградской области. Во рту у погибшего была мягкая игрушка. Его руки связали за спиной халатом, а ноги — электропроводом. На лице были ссадины и отеки.

Погибшим оказался 56-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело. В убийстве подозреваются 37-летнего жителя города Кириши. Устанавливаются детали и обстоятельства произошедшего.