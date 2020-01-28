СМИ: малолетнего антифашиста заподозрили в убийстве мигранта в Петербурге
Об этом сообщил Telegram-канал Readovka со ссылкой на источники.
По их данным, сотрудники главного управления по борьбе с экстремизмом МВД РФ пришли с обысками к трем антифашистам. Двоим из них по 18 лет, а третьему — 15 лет. Представители центра «Э» изъяли у подозреваемых связи и личные вещи. У одного из совершеннолетних забрали страйкбольное ружье.
Readovka уточнила, что обыски в домах подозреваемых прошли с нарушениями — задержанным не показали постановление.
По информации источника, всех троих после обыска задержали и отвезли на допрос в следственный отдел по Красногвардейскому району. После разговора с правоохранителями совершеннолетним юношам присвоили статус свидетелей. Знакомый с материалами дела источник уточнил, что их подозревают в причастности к националистической группировке.
15-летнего подростка еще не допрашивали — с ним пообщаются 10 февраля.
Сейчас всех задержанных отпустили домой, но мобильные телефоны не вернули. Правоохранители оставили их для более тщательной проверки.
«360» связался с местным главком Следственного комитета, но его сотрудники отказались комментировать произошедшее.