СМИ: малолетнего антифашиста заподозрили в убийстве мигранта в Петербурге

Несовершеннолетнего антифашиста из Санкт-Петербурга обвиняют в убийстве мигранта. Еще двое молодых людей проходят по делу как свидетели.

Об этом сообщил Telegram-канал Readovka со ссылкой на источники.

По их данным, сотрудники главного управления по борьбе с экстремизмом МВД РФ пришли с обысками к трем антифашистам. Двоим из них по 18 лет, а третьему — 15 лет. Представители центра «Э» изъяли у подозреваемых связи и личные вещи. У одного из совершеннолетних забрали страйкбольное ружье.

Readovka уточнила, что обыски в домах подозреваемых прошли с нарушениями — задержанным не показали постановление.

По информации источника, всех троих после обыска задержали и отвезли на допрос в следственный отдел по Красногвардейскому району. После разговора с правоохранителями совершеннолетним юношам присвоили статус свидетелей. Знакомый с материалами дела источник уточнил, что их подозревают в причастности к националистической группировке.

15-летнего подростка еще не допрашивали — с ним пообщаются 10 февраля.

Сейчас всех задержанных отпустили домой, но мобильные телефоны не вернули. Правоохранители оставили их для более тщательной проверки.

«360» связался с местным главком Следственного комитета, но его сотрудники отказались комментировать произошедшее.