СМИ: кольцо от Tiffanу украли у участницы группы Bass Divas

Участницу вокально-контрабасовой арт-группы Bass Divas обокрали в Москве. У девушки похитили платиновое кольцо с бриллиантом Tiffany and Go. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По данным канала, неприятный случай произошел с Дарьей П. 27 марта. Однако СМИ об этом стало известно только сейчас. Контрабасистска поняла, что у нее украли кольцо, в тот же день. Факт пропажи она обнаружила около станции метро «Краснопресненская».

Правоохранители оценили сумму ущерба в 782 тысячи рублей. Сейчас по данному факту проводится проверка. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Вокально-контрабасовая группа Bass Divas состоит из пяти участниц. По данным из открытых источников, они являются выпускницами Российской академии музыки имени Гнесиных и Московской консерватории. Девушки работают в стилях популярная классика и поп-джаз.