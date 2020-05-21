СМИ: клиенты автосалона «Парус авто» пожаловались на обман

«Парус авто» позиционирует себя официальным дилером и продает 18 марок машин. Реклама салона крутится по телевидению, в соцсетях и выскакивает в поисковиках. На сайте компании указано сотрудничество с крупнейшими банками.

Менеджеры советуют клиентам брать машины в кредит, а не оплачивать их наличкой. Таким образом получается якобы дешевле, так как банк сам готов предоставить скидку. Сотрудники перечисляли и такие плюсы: каско и комплект зимней резины в подарок, удобные платежи, гарантия качества от официального дилера.

Работники кредитного отдела печатали индивидуальное соглашение к кредитному договору. Сотрудники специально тянули время, рассказывали клиенты салоны. В салоне приходилось сидеть по 8-11 часов.

«Я не понимала ничего. Менеджер указывал на небольшие суммы, а где возникали вопросы, отвечал: «Да не смотрите сюда, это мы для банка все делаем, вам эти цифры ни к чему», — рассказывала Кристина.

В итоге на следующий день они понимали, что вместо обещанного кредита в 3,9% или максимум в 7% им предоставили кредит с процентной ставкой 16,5%. Поэтому вместо 600-700 тысяч займа, клиентам придется платить свыше миллиона рублей.

Клиенты обратились в полицию. Однако там им сказали, что состава преступления нет, поскольку они сами все подписали.

Главный менеджер салона «Парус авто» Руслан Горин назвал жалобы клиентов «странной ситуацией».

«При приобретении машины в кредит бывает такое, что клиенту требуется КАСКО, страховка жизни и так далее. Это не навязанные продукты, а добровольные. А почему людям в течение двух недель деньги не вернулись, тут уж я не знаю», — отметил он.

По словам Горина, правоохранители не приходили в «Парус авто».