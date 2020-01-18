СМИ: юная девушка покончила с собой перед свадьбой с 50-летним избранником родителей

В Екатеринбурге следователи завели уголовное дело о доведении до самоубийства после того, как девушка-подросток покончила с собой. СМИ узнали, что родители хотели ее выдать замуж за 50-летнего мужчину.

Тело 16-летней Тамары нашли 10 января возле ее дома в районе Эльмаш Екатеринбурга. Сначала в смерти подростка не нашли криминального характера, но сайт kp.ru со ссылкой на источник написал, что следователи возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства.

Издание узнало, что Тамара и ее родители — езиды. В школе семью охарактеризовали положительно, но заметили, что они придерживались традиционной для этого этноса религии.

«Насколько я знаю, родители собирались выдать ее замуж. Согласно их религии, это можно сделать с 16 лет. Не знаю, хотела она этого или нет. По моим сведениям, Тамара после девятого класса никуда не поступила и сидела дома», — рассказала учительница, которая знала Тамару.

Одноклассницы утверждают, что незадолго до смерти она с родителями ездила в Омск, где якобы живет ее будущий жених. Как пишет «Город55», выбранному родителями мужчине 50 лет.

Правоохранители пока официально не подтвердили возбуждение уголовного дела, ограничившись заявлением, что они разбираются в обстоятельствах смерти девушки. Источник СМИ утверждает, что в уголовном деле пока нет фигурантов.