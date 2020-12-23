СМИ: известный публицист Михаил Бударагин найден мертвым в Москве

Издание написало, что труп 36-летнего Бударагина нашли около полуночи 23 декабря во дворе дома на улице Беломорская. Там живет его мать.

По предварительной информации, смерть может носить насильственный характер. Об этом говорит первичный осмотр тела. Известно, что перед случившемся Бударагин сообщил своей гражданской жене, что находится дома у мамы, якобы он сбежал от преследующих его бандитов.

До этого журналист говорил супруге, что у него образовалось много долгов из-за ставок на спортивные соревнования и он может решить проблемы за один раз, но насильственным способом. Портал написал, что публицист мог покончить с собой из-за временного помешательства.

Михаил Бударагин до 2007 года являлся главным редактором официального сайта партии «Единая Россия». В последнее время, согласно информации из открытых источников, он возглавлял интернет-издание «Актуальные комментарии» и был обозревателем газеты «Культура».