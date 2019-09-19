СМИ: известного бизнесмена из Нижнего Новгорода убили в гаражах

Неизвестные убили крупного нижегородского бизнесмена. Он возглавлял предприятие по выпуску автоприцепов «Багем». Тело мужчины нашли на территории гаражного кооператива.

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Следователи уже возбудили уголовное дело об убийстве, сообщили в пресс-службе СК РФ по Нижегородской области. Труп с признаками насильственной смерти обнаружили вечером 17 сентября. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

По информации портала «Нижегородская правда», жертвой преступников стал 48-летний Виктор Ворошилов. Его нашли рядом со сгоревшей машиной Toyota Land Cruiser Prado на улице Голубева. В компании подтвердили гибель генерального директора. Мужчине, написал сайт NewsRoom24, проломили череп.

Ворошилов, добавил «Интерфакс», не только возглавлял «Багем», но и был совладельцем и гендиректором ООО «Русские фургоны». Компания занимается производством кузовов автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. Кроме того, бизнесмену принадлежало ООО «Ателье прицепов».