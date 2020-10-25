СМИ: из дома убитого депутата Петрова пропал сейф

Незадолго до смерти депутата Александра Петрова из его дома пропал сейф. В нем было пятьсот тысяч рублей и часы за миллион.

Неизвестные выкрали сейф из коттеджа Петрова после ареста главы администрации Выборга Геннадия Орлова. Об этом сообщает ИА «Невские новости» со ссылкой на источник. Кража может быть связана с убийством депутата. По одной из версий следователей, злоумышленники обнаружили в сейфе что-то, из-за чего решили устранить Петрова.

После ограбления депутат обращался в полицию Выборга, но решил не писать заявление, чтобы «не понести репутационные потери». Примечательно, что из коттеджа унесли именно сейф, остальные ценные вещи они не тронули.

Ранее Следственный комитет пришел к выводу, что убийство Александра Петрова было заказным. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство по найму». Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование преступления.

24 октября Александра Петрова убили выстрелом в грудь. В это время он находился в своем доме на берегу реки. Преступник стрелял с другого берега.