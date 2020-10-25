СМИ: из дома убитого депутата Петрова пропал сейф
Неизвестные выкрали сейф из коттеджа Петрова после ареста главы администрации Выборга Геннадия Орлова. Об этом сообщает ИА «Невские новости» со ссылкой на источник. Кража может быть связана с убийством депутата. По одной из версий следователей, злоумышленники обнаружили в сейфе что-то, из-за чего решили устранить Петрова.
После ограбления депутат обращался в полицию Выборга, но решил не писать заявление, чтобы «не понести репутационные потери». Примечательно, что из коттеджа унесли именно сейф, остальные ценные вещи они не тронули.
Ранее Следственный комитет пришел к выводу, что убийство Александра Петрова было заказным. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство по найму». Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование преступления.
24 октября Александра Петрова убили выстрелом в грудь. В это время он находился в своем доме на берегу реки. Преступник стрелял с другого берега.