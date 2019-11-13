СМИ: историк-расчленитель Соколов застрелил аспирантку во сне, а не во время ссоры

До этого следствие остановилось на версии того, что Соколов выстрелил из обреза мелкокалиберной винтовки во время ссоры из-за ревности аспирантки к детям от предыдущих браков.

«Нужна регуляция любви к студенткам». Межстатусные отношения в университетах России — норма? Подробнее

Однако после экспертизы головы тела, которая была обнаружена в квартире Соколова, Анастасия Ещенко скончалась во сне. Предполагается, что после ссоры девушка легла спать, после чего профессор зарядил обрез дробью и выстрелил девушке в висок.

Четыре пули в голове девушки были найдены специалистами после рентгена.

Историк Олег Соколов застрелил возлюбленную, расчленил труп и пытался утопить его по частям в реке. Профессора задержали сотрудники полиции, а суд отправил его на два месяца в СИЗО.