  • СМИ: историк-расчленитель Соколов застрелил аспирантку во сне, а не во время ссоры

    13 ноября 2019, 22:52

    Александра Каширина

    Согласно последним данным, профессор исторического факультета СПбГУ Олег Соколов не убил свою возлюбленную в состоянии аффекта. Смерть 24-летней Анастасии наступила в 2 часа ночи во сне, сообщила газета «Фонтанка.ру».
    СМИ: историк-расчленитель Соколов застрелил аспирантку во сне, а не во время ссоры

    До этого следствие остановилось на версии того, что Соколов выстрелил из обреза мелкокалиберной винтовки во время ссоры из-за ревности аспирантки к детям от предыдущих браков.

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    Однако после экспертизы головы тела, которая была обнаружена в квартире Соколова, Анастасия Ещенко скончалась во сне. Предполагается, что после ссоры девушка легла спать, после чего профессор зарядил обрез дробью и выстрелил девушке в висок.

    Четыре пули в голове девушки были найдены специалистами после рентгена.

    Историк Олег Соколов застрелил возлюбленную, расчленил труп и пытался утопить его по частям в реке. Профессора задержали сотрудники полиции, а суд отправил его на два месяца в СИЗО.