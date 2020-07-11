СМИ: грабитель со стрельбой вынес 4 млн рублей из банка в Петербурге

ЧП случилось на проспекте Ветеранов в Кировском районе 11 июля, около 16:40. Злоумышленник что-то прокричал, выстрелил три раза в здании филиала банка, забрал четыре миллиона рублей, после чего скрылся.

По предварительной информации, никто не пострадал. Полицейские ищут грабителя, объявлен план «Перехват». Правонарушитель объявлен в розыск. На месте ЧП найдена гильза.

Приметы стрелявшего: рост — около 170 сантиметров, был одет в темно-серую толстовку с капюшоном.

В мае молодой человек пришел в отделение Альфа-Банка на Земляном Валу и заявил, что у него в рюкзаке бомба. Мужчина взял заложников, один из которых смог отвлечь налетчика. В итоге люди выбрались на улицу через черный вход и вызвали правоохранителей. По решению суда Алексея Барышникова арестовали на два месяца — до 23 июля.